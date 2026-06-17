Bakan Fidan’dan diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ve Pakistanlı mevkidaşı Dar ile telefonda görüştü.

Görüşmelerde, İran ile ABD arasında kalıcı barışın tesisi amacıyla yapılacak tamamlayıcı müzakerelerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör