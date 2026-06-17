Bakan Fidan’dan diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Bakan Fidan’dan diplomasi trafiği
DHA

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ve Pakistanlı mevkidaşı Dar ile telefonda görüştü.

Görüşmelerde, İran ile ABD arasında kalıcı barışın tesisi amacıyla yapılacak tamamlayıcı müzakerelerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#HAKAN FİDAN #MISIR

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