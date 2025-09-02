Bakan Fidan’dan diplomasi trafiği: Gündem Filistin

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin davasıyla ilgili 2 ayrı görüşme gerçekleştirdi.

AA

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Filistin davasıyla ilgili konular ve Gazze'deki insani durum ele alınırken, Suriye'nin güneyindeki gelişmeler de değerlendirildi.

Yine Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Filistin Devleti'nin tanınması amacıyla yapılan çalışmalar değerlendirildi.