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Giriş Tarihi: 5.11.2023 14:13 Son Güncelleme: 5.11.2023 14:19

Bakan Fidan'dan Gazze diplomasisi

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün ve Mısırlı mevdikaşlarıyla telefonda görüştü

BETÜL USTA BETÜL USTA
Bakan Fidan’dan Gazze diplomasisi

Türkiye'nin Gazze'deki insanlık trajedisinin son bulmasına yönelik diplomatik çabaları devam ediyor. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısırlı ve Ürdünlü mevkidaşları ile telefonda görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedî ile ayrı ayrı yapılan görüşmede, Gazze'de sivil halkı hedef alan saldırıların durdurulması ve ivedilikle ateşkes sağlanması için neler yapılabileceği konusunda fikir teatisinde bulunulduğu belirtildi. Dışişleri Bakanı Fidan'ın, Mısırlı mevkidaşı Şükri ile Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ve sürekli biçimde ulaştırılmasını temine yönelik çabaların ele alındığı öğrenildi.

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Bakan Fidan'dan Gazze diplomasisi
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