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Giriş Tarihi: 26.1.2025

Bakan Fidan’dan kritik Irak ziyareti

Bakan Fidan’dan kritik Irak ziyareti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Irak'ın başkenti Bağdat'a gidecek. Fidan'ın, ziyaret vesilesiyle, aralarında Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in de yer aldığı üst düzey Iraklı yetkililerle bir araya gelmesi planlanıyor. Görüşmelerde, Türkiye-Irak ikili ilişkilerinin gündeminde öne çıkan başlıklar ve güncel bölgesel gelişmeler ele alınacak.
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Bakan Fidan’dan kritik Irak ziyareti
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