Bakan Fidan’dan kritik Irak ziyareti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Irak'ın başkenti Bağdat'a gidecek. Fidan'ın, ziyaret vesilesiyle, aralarında Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in de yer aldığı üst düzey Iraklı yetkililerle bir araya gelmesi planlanıyor. Görüşmelerde, Türkiye-Irak ikili ilişkilerinin gündeminde öne çıkan başlıklar ve güncel bölgesel gelişmeler ele alınacak.