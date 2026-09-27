Bakan Fidan’dan New York’ta diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanlığının, X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında BM 81. Genel Genel Kurul Başkanı Khalilur Rahman ile New York'ta bir araya geldiği belirtildi.