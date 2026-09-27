Bakan Fidan’dan New York’ta diplomasi trafiği
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası kapsamında New York’taki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan BM 81. Genel Kurul Başkanı Khalilur Rahman ve ABD'nin BM nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Michael Waltz ile ayrı ayrı görüştü.
Dışişleri Bakanlığının, X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında BM 81. Genel Genel Kurul Başkanı Khalilur Rahman ile New York'ta bir araya geldiği belirtildi.
Fidan'ın ayrıca ABD'nin BM nezdindeki ABD'nin BM nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Michael Waltz'ı Türkevi'nde kabul ettiği bilgisi paylaşıldı.