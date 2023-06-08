Bakan Fidan’dan önemli temaslar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bakanlık koltuğuna oturmasının ardından birçok mevkidaşı ile görüşmeler gerçekleştirdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Fidan'ı tebrik için aradı. İki bakan İsveç'in NATO üyeliği, Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreçleri, F-16 satın alımı ve modernizasyonu ile Ukrayna tahıl anlaşması konularını görüştü. Fidan önceki gün İsveçli ve Ermeni mevkidaşları ile ikili konuları müzakere etti. Bakan Fidan'ı ilk arayan mevkidaşları KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto olmuştu.