Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Bakan Fidan’dan önemli temaslar
Giriş Tarihi: 9.6.2023

Bakan Fidan’dan önemli temaslar

BETÜL USTA BETÜL USTA
Bakan Fidan’dan önemli temaslar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bakanlık koltuğuna oturmasının ardından birçok mevkidaşı ile görüşmeler gerçekleştirdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Fidan'ı tebrik için aradı. İki bakan İsveç'in NATO üyeliği, Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreçleri, F-16 satın alımı ve modernizasyonu ile Ukrayna tahıl anlaşması konularını görüştü. Fidan önceki gün İsveçli ve Ermeni mevkidaşları ile ikili konuları müzakere etti. Bakan Fidan'ı ilk arayan mevkidaşları KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto olmuştu.
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Fidan’dan önemli temaslar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA