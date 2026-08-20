Bakan Fidan’dan ‘Suriye, Gazze, Hürmüz’ diplomasisi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla görüştü. Görüşmede Suriye, Gazze ve Hürmüz Boğazı’ndaki son gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüştü.
Bakan Fidan görüşme hakkında şu açıklamalarda bulundu:
"Görüşmelerimizde, Gazze barış planının uygulanmasında ortaya çıkan aksaklıkları ve atabileceğimiz adımları değerlendirdik.
Değerli çalışma arkadaşlarımla beraber Suriye'deki son gelişmeleri de ele aldık. Suriye'de huzur ve istikrarın tesis edilmesine yönelik güçlü desteğimizi tekraren vurguladık.
Görüşmelerimizde ayrıca, Hürmüz Boğazı'ndaki durumu ve ihtilafa taraf ülkeler arasında devam eden müzakerelerde gelinen son noktayı değerlendirdik.
Bölgemizde barış ve refah isteyen üç kardeş ülke olarak, iş birliğimizi ve eşgüdümümüzü her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz."