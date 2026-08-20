Bakan Fidan’dan ‘Suriye, Gazze, Hürmüz’ diplomasisi

Değerli çalışma arkadaşlarımla beraber Suriye'deki son gelişmeleri de ele aldık. Suriye'de huzur ve istikrarın tesis edilmesine yönelik güçlü desteğimizi tekraren vurguladık.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüştü.

Görüşmelerimizde ayrıca, Hürmüz Boğazı'ndaki durumu ve ihtilafa taraf ülkeler arasında devam eden müzakerelerde gelinen son noktayı değerlendirdik.

Bölgemizde barış ve refah isteyen üç kardeş ülke olarak, iş birliğimizi ve eşgüdümümüzü her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz."