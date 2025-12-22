Türkiye'den Suriye’ye kritik ziyaret: Gündem 10 Mart Mutabakatı’nın uygulanması
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Şam'a gitti ve burada Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre; Bakanlar Fidan ve Güler ile MİT Başkanı Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü.
GÜNDEMDEKİ KONULAR
Esad rejiminin devrildiği 8 Aralık 2024'ün 1'inci yıl dönümünün ardından yapılacak ziyaret kapsamında; Türkiye-Suriye ilişkilerinin son 1 yıllık seyrinin kapsamlı biçimde değerlendirilmesi ve Türkiye'nin ulusal güvenlik önceliklerini yakından ilgilendiren 10 Mart Mutabakatının uygulanması sürecindeki gidişatın ele alınması öngörülüyordu. Ayrıca, İsrail'in saldırganlığı nedeniyle Suriye'nin güneyinde beliren güvenlik riskleri üzerinde durulması bekleniyordu.
Türkiye ve Suriye'nin ortak çıkarları ile Suriye sahasında oluşabilecek kırılganlıktan istifade etmeye çalışan DEAŞ'ın yeniden canlanmasının önüne geçilmesine yönelik iş birliği alanları da görüşülecekti. Görüşmenin odak noktasını oluşturacak güvenlik meselelerinin yanı sıra; Suriye'nin yeniden inşası için ikili düzeyde yürütülen projelerin ele alınması ve Suriye hükümetinin kapasite inşası çabalarının desteklenmesine yönelik çalışmaların değerlendirilmesi öngörülüyordu.
BÜYÜKELÇİ YILMAZ GÖREVİNE BAŞLAYACAK
Türkiye'nin Şam Büyükelçisi olarak atanan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz da söz konusu ziyaret kapsamında Şam'a ulaşarak görevine başlayacak.
Esad rejiminin devrilmesinin ardından geçen 1 yıllık süreçte Türkiye-Suriye ilişkilerinde birçok alanda ivme yakalandı; güvenlik ve ekonomi alanları başta olmak üzere ikili ve bölgesel düzeyde iş birliği fırsatları ortaya çıktı.