Bakan Fidan’dan Suudi Arabistan’a kritik ziyaret

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Suudi Arabistan'a ziyarette bulunacak. Fidan'ın, görüşmelerinde iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiğini vurgulaması, Suudi Arabistan ile hızla büyüyen ticaret hacmini daha yukarı taşımayı hedeflediklerini aktarması bekleniyor. Fidan'ın, Türkiye'nin, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda Suudi Arabistan'la işbirliğine önem verdiğinin altını çizmesi, Gazze'deki ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için uluslararası toplumun İsrail'e baskısını artırması gerektiğine dikkati çekmesi bekleniyor.