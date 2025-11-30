Bakan Fidan’dan Tahran’da önemli açıklamalar: Bölgenin bir numaralı güvenlik tehdidi İsrail’dir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Tahran'da ortak basın toplantısında konuştu.

Dışişleri bakanlığı görevini yürütürken 4'üncü kez İran'a geldiğini dile getiren Fidan, daha önceki görevlerinde de İran'a gelip gittiğini paylaştı.

Fidan, Erakçi ile uluslararası ortamlarda sık sık bir araya geldiklerini ve bütün önemli gelişmeleri telefonla müzakere ettiklerini aktararak, iş birliğinden ötürü mevkidaşına teşekkür etti.

Görüşmelerin son derece verimli geçtiğini vurgulayan Fidan, Türkiye ile İran arasındaki başta ticaret ve enerji olmak üzere tarafların refahını ve ekonomisini doğrudan ilgilendiren birçok konuyu ele aldıklarını söyledi.

Fidan, başta sınırları daha etkin kullanmak olmak üzere ticaretin geliştirilmesi için ikili ilişkilerde yapılması gereken birçok şey bulunduğuna işaret ederek, "Bağlantısallık, ulaştırma ve lojistik alanında iki ülke olarak yapmamız gerekenin biraz gerisinde kalmışız. Bu konuda atmamız gereken adımlar var." ifadelerini kullandı.

"Sınır kapılarının sayısını artırmamız gerekiyor. Sınır kapılarını daha etkin hale getirmemiz gerekiyor." diyen Fidan, İran ile Türkiye'nin büyük nüfus ve ekonomiye sahip ve iki toplumun birbirine çok yakın olduğuna dikkati çekti.

Fidan, tarafların yoğun şekilde etkileşim halinde olduğunu ve ticaret yaptığını, her yıl milyonlarca kişinin İran ile Türkiye arasında seyahat ettiğini belirterek, bunu daha sistemli şekilde ileriye taşımak için somut projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini gördüklerini paylaştı.

Erakçi'nin İran'ın Van Başkonsolosluğunun yakın gelecekte açılacağına yönelik sözlerine binaen konuşan Fidan, "Van'daki başkonsolosluk açılımını dört gözle bekliyoruz. İnşallah sayın meslektaşıma da söz verdim, kendisi gelirse ben de oraya gideceğim, beraber açacağız." dedi.