Bakan Fidan’dan TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda Kıbrıs mesajı

"Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler arasındaki işbirliğinin hızla kurumsallaşmasından ve derinleşmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz." şeklinde konuşan Bakan Fidan, Orta Koridor'un yatırım açısından daha da cazip hale getirilmesi için çaba gösterilmesinin ve başta Türkmen doğal gazı olmak üzere, Hazar ötesi kaynakların Türkiye ve Avrupa'ya taşınmasının önemini vurguladı.