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Bakan Fidan'dan terör örgütü YPG'nin kendini feshetmesine ilişkin açıklama

Bakan Fidan'dan terör örgütü YPG'nin kendini feshetmesine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG/SDG'nin kendini feshetmesine ilişkin, "Şam'da yapılan açıklama metni itibariyle olumludur ama pratikte de söylendiği gibi ise ziyadesiyle olumludur" dedi. Bakan Fidan, "Suriye'deki özellikle Kürt-Arap kardeşliğini pekiştirecek olan bir adım ve bütün Suriyelilerin geleceğe güvenle bakacakları ortamın hazırlığına en büyük hizmet eden olaylardan biri olur." dedi.

Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2026 19:01

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıldönümü kutlamalarının ardından Elazığ'a gelerek burada Vali ve il protokolüyle bir araya geldi. Kent hakkında protokolden bilgiler alan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, daha sonra kentin yerel kanalları Kanal 23 ve Kanal Fırat'a açıklamalarda bulundu. Elazığ'ın en son gelmiş olduğu durum, deprem sonrası yaralarını sarılması, konutların bitmesi, teslim edilmesi ve vatandaşların konutlarına yerleşmiş olmasının gerçekten gurur verici bir durum olduğunun altını çizen Bakan Fidan, "Diğer taraftan ekonominin iyiye gidiyor olması, yerel yatırımların artıyor olması da güzel bir haber. Buraya gelmeden önce Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü kutlamalarıyla Cumhurbaşkanımızla Ahlat'taydık. Orada hem kabine toplantısı yapıldı hem Cumhurbaşkanımızın milletimize hitabı oldu.

Bu zafer vesilesiyle tabii ki Anadolu'nun aslında bin yıllık tarihinin nasıl Türk, Kürt, Arap bütün bu topraklara sahip olan kardeşlerimizin hep beraber nasıl inşa edildiğini de aslında bir kez daha anmış olduk. Buradaki Türk İslam tarihinin aslında Malazgirt Zaferi ile beraber bir belirginlik kazanması ve bir medeniyet inşasının bu topraklar üzerinde o günden itibaren yapılması gerçekten aslında hepimizin tekrar tekrar hatırlaması, üzerinde düşünmesi ve sahip çıkması gereken hem bir düşünsel hazine hem bir geçmiş miras. Tabii modern zamanlarda uluslararası rekabet ve mücadele bizim topraklarımızdaki varlığımızı daha önemli hale getiriyor. Hem maziyi hatırlamak, ondan ders çıkarmak hem de geleceğe en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Tabii Malazgirt Zaferi kutlamalarında hep bunları düşündük açıkçası. Bugün de Elazığ'da valimizle, milletvekillerimizle konuşurken bu görüşler ışığında bir kez daha aslında Elazığ'ın hem tarihsel rolünü hem bugünkü modern zamanlardaki rolünü gördük. Elazığ'la gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.