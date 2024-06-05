Bakan Fidan’dan Uygur Türkleri vurgusu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Politbüro Üyesi ve Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin davetine icabetle, 3-5 Haziran tarihlerinde Çin'e kritik bir ziyarette bulundu. Bakan Fidan'ın ziyaretinde ekonomi alanında işbirliği ve küresel konular masaya yatırılırken Uygur Türkleri konusuna ayrı parantez açılması dikkat çekti. Bakan Fidan, Çinli muhataplarına Uygur Türklerinin Çin ile Türk dünyası ve Çin ile İslam dünyası arasında bir köprü olduğunu ifade etti. Uygur Türklerinin kültürel haklarının korunması ve değerlerini yaşaması konusunda Türk ve İslam dünyasının hassasiyetlerine değinen Fidan, bu konudaki algının değişmesinin ancak Çin'in atacağı adımlarla mümkün olacağının altını çizdi. Fidan'ın Çinli mevkidaşı Vang Yi ile ortak basın toplantısında da Urumçi ve Kaşgar'ı "Türk-İslam şehirleri" olarak tanımlaması ziyaretin önemini gösteren bir başka detay oldu. Bakan Fidan, ekonomi konusunda Çin'in karar alıcılarına ticaret açığını kapatmada da somut adımlar sundu.Çin, Türkiye'nin Asya'da birinci, dünyada üçüncü büyük ticaret ortağı. Türkiye, Çin'in özellikle Türk malı tarım ve gıda ürünlerinden daha fazla ithalat yapmasını bekliyor. Enerji alanı iki ülke arasında işbirliği potansiyeli bağlamında öne çıkıyor. Ankara ayrıca Orta Koridor ile Kuşak ve Yol Girişimlerinin uyumlaştırılması konusunda daha fazla çaba harcanması gerektiğinin altını çiziyor. Urumçi ve Kaşgar'daki temasların, Sincan'daki durumu doğrudan gözlemlemek ve buradaki resmi makamlara Türkiye'nin görüşlerini net biçimde aktarmak bakımından çok faydalı olduğu değerlendiriliyor.Bakan Fidan'ın ziyaretinde "Uygur Türklerinin ve Çin'de yaşayan diğer tüm halkların refah ve huzur içinde olması Ankara'yı fazlasıyla memnun edeceği" vurgulanırken, Uygur Türklerinin kültürel haklarının korunması konusunda Türk ve İslam dünyasının hassasiyetlerine değinildi. Filistin konusunda da hem Türkiye hem Çin, Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesini istiyor. Ankara ve Pekin, iki devletli, başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırları temelinde bir barış sağlanmasını istiyor. İki ülke bu amaçla birlikte çalışma yönünde irade sergiledi.