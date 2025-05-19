Bakan Fidan’dan yoğun diplomasi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 2. Toplantısı marjında, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bir araya geldi. Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nde konuşan Fidan, "Bölgemizin ve İslam dünyasının iki önemli aktörü olan ülkelerimiz arasındaki samimi ve yakın işbirliğinin, liderlerimizin ortaya koyduğu vizyon temelinde kazandığı ivmeden memnuniyet duyuyoruz" ifadesini kullandı. Öte yandan Fidan, bugün Sırbistan'a resmi ziyaret yapacak. Diplomatik kaynaklardan elde edinilen bilgiye göre, söz konusu ziyaret kapsamında Bakan Fidan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç tarafından kabul edilecek.