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  • Bakan Fidan'ın Mısır'da temasları sürüyor: Dışişleri Bakanı Abdelatty ile bir araya geldi

Bakan Fidan'ın Mısır'da temasları sürüyor: Dışişleri Bakanı Abdelatty ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır’ın El Alameyn kentinde Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Mısır arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınırken, Fidan’ın ayrıca Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile de görüşmesi bekleniyor.

Bakan Fidan’ın Mısır’da temasları sürüyor: Dışişleri Bakanı Abdelatty ile bir araya geldi
AA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunduğu Mısır'da temaslarını sürdürüyor. Fidan, temasları kapsamında El Alameyn kentinde Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ile bir araya geldi.

Bakan Fidan’ın Mısır’da temasları sürüyor: Dışişleri Bakanı Abdelatty ile bir araya geldi

Görüşmede, Türkiye ile Mısır arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Fidan ve Abdelatty'nin görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Fidan'ın ayrıca Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile de görüşmesi bekleniyor.

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#HAKAN FİDAN #MISIR #TÜRKİYE

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