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Giriş Tarihi: 27.3.2024

Bakan Göktaş: BM’nin kararı bir an önce yerine getirilmeli

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Bakan Göktaş: BM’nin kararı bir an önce yerine getirilmeli
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) İstanbul'da düzenlediği "Gazze Sempozyumu: Medya ve Toplum" başlıklı sempozyum başladı. Etkinlikte konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Temennimiz, insani yardımların bir an önce Gazze'ye ulaştırılmasıdır. İsrail'in, BM Güvenlik Konseyi'nde alınan bu kararı bir an önce yerine getirmesidir" dedi. SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran da Gazze Sempozyumu'nda, Gazze'de 1,1 milyon insanın açlık sorunuyla yüz yüze kaldığını, bunun İsrail'in yarattığı bir felaket olduğunu söyledi.
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Bakan Göktaş: BM’nin kararı bir an önce yerine getirilmeli
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