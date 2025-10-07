Bakan Güler, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Güler'in Katar Savunma Bakanı Al Sani tarafından askeri törenle karşılandığı ve baş başa görüşme gerçekleştirdiklerine yer verildi.

Bakanlar baş başa görüşme sonrası heyetler arası görüşmeye de başkanlık etti. Heyetler arası görüşmede Güler'in beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı.