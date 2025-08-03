Bakan Hakan Fidan Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile görüştü

Türkiye'nin Gazze'deki insanlık dramının son bulması ve kalıcı ateşkesin sağlanması için yoğun çabaları sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail'in neden olduğu açlığa karşı Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya yönelik çabalar ve ateşkes müzakereleri ele alındı.