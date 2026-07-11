Bakan Memişoğlu'ndan Tufan Erhürman'a "geçmiş olsun" mesajı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Memişoğlu,
Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman'a geçirdiği rahatsızlık nedeniyle acil şifalar diliyorum. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman'a geçirdiği rahatsızlık nedeniyle acil şifalar diliyorum.— Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) July 10, 2026
En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.
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