Bakan Memişoğlu'ndan Tufan Erhürman'a "geçmiş olsun" mesajı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Memişoğlu,

Bakan Memişoğlu’ndan Tufan Erhürman’a geçmiş olsun mesajı
AA

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman'a geçirdiği rahatsızlık nedeniyle acil şifalar diliyorum. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#KEMAL MEMİŞOĞLU #TUFAN ERHÜRMAN #KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ #KKTC

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