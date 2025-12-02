Bakan Wells: “Avustralya’nın sosyal medya yasağı dünyada model oldu”

Düzenlemeyi örnek almak amacıyla temasa geçen liderler olduğunu söyleyen Wells, BBC'ye yaptığı açıklamada teknoloji devlerinin tepkisinden çekinmediklerini belirterek, "Büyük teknoloji şirketlerinden korkmuyorum çünkü yaptığımız işin ahlaki zorunluluğunu anlıyorum." dedi.

Wells, "Biz platformların değil, ebeveynlerin yanındayız." şeklinde konuştu.

"DÜNYANIN GIPTA ETTİĞİ BİR MODEL OLDUK"

Wells, yasak kararının küresel çapta ilgi gördüğünü belirterek birçok ülke liderinin bu modeli örnek almak için kendileriyle temasa geçtiğini söyledi. Avustralya'nın sosyal medyayı çocuklara yasaklayan ilk ülke olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Yaş kısıtlamasına tabi tutulan sosyal medya platformlarının, 16 yaş altındaki Avustralyalı çocukların hesap sahibi olmasını engellemek için 10 Aralık'tan itibaren gerekli düzenlemeleri yapması bekleniyor.

Avustralya'daki yeni yasal düzenlemeye göre Facebook, TikTok, Snapchat, Reddit, Instagram ve X'in de aralarında bulunduğu küresel sosyal medya platformları, 10 Aralık'tan itibaren yasaya uymamaları halinde yaklaşık 33 milyon dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Dünyada bir ilk olarak uygulanacak yeni yasaya göre, 16 yaş altındaki çocuklar YouTube videolarını izleyebilecek ancak hesap oluşturamayacak, bu nedenle içerik yükleme ve platformda etkileşimde bulunma imkanı olmayacak.

Meta'nın verilerine göre, ülkede 13-15 yaşlarında yaklaşık 350 bin Instagram ve 150 bin Facebook kullanıcısı bulunuyor.