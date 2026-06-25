Bakırköy'de hafif ticari araç, otomobile çarptı: 5 kişi yaralandı
İstanbul Bakırköy'de seyir halindeki bir aracın, caddeden yol ayrımına giren otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bakırköy'deki feci kaza, saat 20.30 sıralarında Yeşilköy Mahallesi Yeni Havalimanı Caddesinde meydana geldi.
İddiaya göre, sahil yolu istikametine giden M.A. idaresindeki seyir halindeki 34 DF 0710 plakalı hafif ticari araç, Küçükçekmece Yolu ayrımına giren 34 EH 7721 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil bariyerlere savrulurken, hafif ticari araç ise takla attı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye, otomobilde sıkışan kişileri bulunduğu yerden kurtardı.
5 KİŞİ YARALANDI
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza yapan araçların çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından yol ekipler tarafından temizlendi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.