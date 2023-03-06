Bakü’de, Türkiye’deki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı

Elindeki en değerli şeyi gönderme çabası içerisinde olan, dünyanın her bir köşesinde yüreği Türkiye ile atan insanların varlığına şahit olduklarını vurgulayan Bağcı, "Bu, ülkemize olan güvenin, yıllardır mazlumların sesi olan Türkiye'ye olan inancın bir anlamda tezahürüdür. Ülkemiz bu depremdeki yaraları saracak güçtedir ve saracaktır." ifadesini kullandı.

Bağcı, Azerbaycan'ın depremin ilk dakikasından itibaren Türkiye ile büyük dayanışma sergilediğini hatırlatarak, Azerbaycan halkı ve devletine teşekkürlerini iletti.