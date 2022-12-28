Bakü’den Laçın koridoru şartı

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Laçın koridoru gerilimi sürüyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, yaklaşık iki haftadır Azerbaycanlı STK'ların Laçın'daki maden protestosuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Bayramov, "Azerbaycanlı uzmanların madenlere girişi oradaki Ermeniler tarafından engellendi. Bu, kendilerini Ermenilerin lideri olarak tanımlayan kişilerin provokasyonuydu" dedi. Protestoların hangi koşullarda askıya alınabileceği sorusuna Bayramov, "Azerbaycan devlet organlarının maden sahalarını ziyaret etme, izleme ve durumu gözlemleme imkânına sahip olması" yanıtını verdi.