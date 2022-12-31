Balistik füze geriliminde yeni gelişme: Kuzey Kore’ye karşı harekete geçtiler

Güney Kore, ABD ve Japonya'nın üst düzey temsilcileri, Kuzey Kore'nin üç kısa menzilli balistik füze fırlatmasını kınadı.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kore Yarımadası Barış ve Güvenlik İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Kim Gunn, ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Sung Kim ve Japonya Dışişleri Bakanlığı Asya ve Okyanusya İşleri Bürosu Genel Müdürü Funakoşi Takehiro, Pyongyang'ın füze fırlatmasının ardından telefonda görüştü.