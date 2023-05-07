Balkan liderlerinden Erdoğan’a tam destek

Balkanlar'daki devletlerin liderleri, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerini paylaştıkları video ile gösterdi. Liderler, Türkiye'deki Balkan kökenli vatandaşlara da oylarını Erdoğan'dan yana kullanmaları çağrısında bulundu.Bosna Hersek'in bilge lideri Aliya İzzetbegoviç'in oğlu olan Bakir İzzetbegoviç, Türkiye'de yaşayan Boşnak kökenli vatandaşları bir mektupla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermeye davet etti. Bosna Hersek SDA Partisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç'in gönderdiği destek mektubu şöyle: "Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ihtiyacı var ancak Boşnakların ve Bosna Hersek'in de ihtiyacı var. Kıymetli Boşnaklarım, önümüzdeki seçimlerde oy hakkınızı kullanmaya ve Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermenize davet ediyorum."Kuzey Makedonya Besa Partisi Genel Başkanı Bilal Kasami "Balkan asıllı olup da Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşlar Türkiye'nin küresel ölçekte etkin konumunu güçlendirmesi için, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemelidir. Böylelikle Balkan ülkelerinin dünya çapında etkin bir dost ve müttefiki olacağına inanıyoruz" diye konuştu.Kuzey Makedonya Meclis Başkanvekili Hüsnü İsmaili ise Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde eğitim, sağlık, savunma sanayii, teknoloji gibi tüm alanlarda görülmemiş ilerleme kaydettiğine dikkat çekti.Kuzey Makedonya Bağımsız Milletvekili Skender Rexhepi, Türkiye'nin 21 yıllık AK Parti hükümeti döneminde sadece kendi vatandaşlarının değil, kardeş dost ülkelerin de refahına katkı sağlaması açısından diğer ülkelere örnek teşkil ettiğine dikkat çekti.Kuzey Makedonya'da Alternativa Partisi'nin Genel Başkanı Afrim Gaşhi paylaştığı videoda Türkiye'nin son 20 yılda inanılmaz başarılar kat ettiğini, Rumeli'de yaşayan Arnavutlar olarak bu ilerlemeden kendilerinin de birçok alanda istifade ettiğini dile getirdi.