Kirli emelleriyle Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren İsrail yönetimi Balkanlar'da da gizli hesaplar peşine düştü. Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) yetkililerinin, Black Cube olarak bilinen İsrailli istihbarat şirketi temsilcileriyle "gizli" görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Bosna Hersek medyası, Black Cube olarak bilinen İsrailli istihbarat şirketi temsilcilerinin RS'de bulunan Banja Luka kentine geldiğini, burada RS yetkilileriyle "gizli" görüşme yaptığını belirtti. Görüşmenin içeriğine dair detayların paylaşılmadığı ifade edilirken, RS yetkililerinin resmi bir açıklama yapmadığı da aktarıldı. Bu arada, "Black Cube" temsilcilerinin Bosna Hersek'te 4 Ekim'de yapılan genel seçimin ardından RS'de hükümet kurma görüşmelerinin devam ettiği bir dönemde Banja Luka'yı ziyaret etmesinin dikkat çekici olduğu ifade edildi.

ATİNA'YI KARIŞTIRAN AÇIKLAMA

Bölge ülkelerinden Slovenya'da yayımlanan Mladina dergisi de "Black Cube" şirketinin yetkililerinin başkent Lübliyana'yı 3 kez ziyaret ettiğini ve 22 Mart'ta yapılan seçimde Başbakan olarak göreve gelen SDS Genel Başkanı Janez Jansa ile görüştüğünü öne sürmüştü. Öte yandan İsrail-Yunanistan yakınlaşması Atina'da krize neden oluyor. Kathimerini'nin haberine göre Yunanistan ve İsrail elektronik harp sistemleri, 400 kilometre menzilli LORA füzeleri dahil olmak üzere 1 milyar dolarlık yeni bir anlaşma imzalama peşinde. "Dünyanın en İsrail yanlısı siyasetçisi" olmak istediğini açıklayan Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis ise eski Başbakan Aleksis Çipras'ın kurduğu Yunan Sol İttifakı Partisi (ELAS) tarafından kınandı.

GAZZE'DE MENENJİT SALGINI

İsrail'in saldırıları nedeniyle altyapısının yüzde 90'ından fazlası yıkılan ve sağlık sistemi büyük ölçüde çöken Gazze Şeridi'nde, menenjit vakalarındaki artış ve yılbaşından bu yana 15 kişinin menenjit nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine "salgın alarmı" verildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör