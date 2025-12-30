Balkanlar’dan savunma hamlesi: Kosova, Arnavutluk ve Hırvatistan ortak askeri zırhlı araç üretecek

Yerel medyada yer alan bilgilere göre, savunma anlaşması çerçevesinde "Shota" adı verilen askeri zırhlı aracın üretimi ilk aşamada Kosova'da başlayacak.

ÜRETİM ÜÇ ÜLKEYE YAYILACAK

Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci, taraf ülkelerin zırhlı aracı ortak geliştirme konusunda prensipte uzlaştığını belirtti. Maqedonci, Arnavutluk ile yürütülen görüşmelerin sürdüğünü, anlaşmanın ilerleyen süreçte Hırvatistan'ı da kapsayacak şekilde genişletileceğini ifade etti.

Zırhlı araçların yalnızca üç ülkenin ordularının ihtiyaçları için değil, aynı zamanda ihracat amacıyla da üretileceğini vurgulayan Maqedonci, üretimin Kosova, Arnavutluk ve Hırvatistan arasında paylaştırılacağını söyledi.

Arnavutluk, Kosova ve Hırvatistan 18 Mart'ta savunma alanında işbirliği yapmak için ortak bildiri imzalamıştı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de anlaşmaya tepki göstererek, "Kosova, Hırvatistan ve Arnavutluk tesadüfen askeri ittifak kurmadı. Bu ittifakı Avusturya, Macaristan ya da Slovenya'ya değil, Sırbistan'a karşı yaptılar. Sırbistan, kimseye dokunmayacak ancak toprak bütünlüğünü korumak için ordusunu güçlendirecek." ifadelerini kullanmıştı.