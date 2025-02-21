Baltık Denizi’ndeki iletişim kesildi

İsveç'in resmi haber ajansı TT, kablolardaki kopmanın, son dönemde bölgede artan deniz altı kablo hasarları zincirinin parçası olduğuna dikkati çekti.

Hasarlı kablonun Almanya ile Finlandiya arasında bağlantı sağladığına işaret edilen haberde, son dönemde yaşanan olayların bölgedeki Rus sabotajı ve casusluk faaliyetlerine dair endişeleri artırdığı belirtildi.

Olaya ilişkin detayların henüz paylaşılmadığı bildirildi.

Letonya Devlet Radyo ve Televizyon Merkezinin (LVRTC) haberine göre, 26 Ocak sabah saatlerinde Letonya'nın Ventspils kenti ile İsveç'in Gotland Adası'nı birbirine bağlayan telekomünikasyon kablolarının veri iletiminde kesintiler yaşanmıştı.

LVRTC Kurumsal İletişim Müdürü Vineta Sprugaine, telekomünikasyon ağlarında yapılan kontrollerin ardından kabloların "dış etmenler" nedeniyle önemli ölçüde hasar gördüğünü tahmin ettiklerini söylemişti.

Finlandiya elektrik şebekesi operatörü Fingrid, 25 Aralık 2024'te de Finlandiya ile Estonya arasındaki elektrik şebekesi EstLink 2 ve Baltık Denizi'nin altındaki 4 telekomünikasyon kablosunun bağlantısında kesinti yaşandığını bildirmişti.

Finlandiya Sınır Güvenlik ekipleri, kesintinin yaşandığı sırada bölgeden Rusya'nın "gölge filosuna" ait olduğu düşünülen gemilerden birinin geçtiğini iddia etmişti.

Avrupa Birliği (AB), Baltık Denizi'ndeki şebeke kesintisinden Rusya'yı sorumlu tutarken NATO, Baltık Denizi altındaki telekomünikasyon kablolarını her türlü sabotaj ve tehditten korumak için yeni bir misyon başlatıldığını duyurmuştu.

Rusya'nın, Avrupa'nın yaptırımlarına karşı petrol ve malları gizlice taşımak amacıyla elverişsiz ve eski tankerlerden oluşan gizli filo kurduğu iddia ediliyor.