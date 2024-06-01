Baltık ülkelerinde Rusya korkusu: B planımız yok!

Öte yandan, karamsarlığa kapılmamak gerektiğini vurgulayan Kaja Kallas, "Ukrayna'da zafer sadece toprak meselesi değildir. Ukrayna, NATO'ya katılırsa bir miktar toprak olmasa bile bu, bir zaferdir çünkü NATO şemsiyesi altına girecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Batılı ülkelerin saldırganlaşan Rusya'nın varoluşsal tehdidi karşısında uyanması gerektiğini belirten Kallas, "Rusya, toplumlarımıza korku salmak istiyor. AB'nin pek çok yerinde farklı hibrit saldırılar görüyoruz." dedi.