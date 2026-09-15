Baltık’ta tehlikeli gerilim: Danimarka helikopterine Rus savaş gemisinden fişek ateşlendi

RUS BÜYÜKELÇİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA ÇAĞRILDI

Danimarka Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen'in görüşüne yer verildi.

Rasmussen, yaşananların "kabul edilemez" olduğunu belirterek, Rusya'nın Kopenhag Büyükelçisi Vladimir Barbin'i Bakanlığa çağırdığını ifade etti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de Rusya'nın daha "saldırgan" tutum sergilediğini aktararak, "NATO'yu test ediyor ve zorluyor. Bizim cevabımız ise daha yakınlaşmak ve Danimarka ile Avrupa'nın savunmasını güçlendirmek olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.