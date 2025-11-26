Bangladeş alevlere teslim oldu: Binden fazla ev yandı

Bangladeş basınında yer alan haberlere göre, itfaiye yetkilileri yangına ilişkin açıklamada bulundu.

Yetkililer, Bangladeş'in başkenti Dakka'nın Korail Mahallesi'nde beş saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında yaklaşık 1500 evin kullanılamaz hale geldiğini açıkladı.

Yangının çıktığı mahallede evlerin bitişik olmasından dolayı ulaşımın zor olduğunu vurgulayan yetkililer, bu sebeple ekipler geldiğinde, yangının çoktan ileri boyuta ulaştığını ifade etti.