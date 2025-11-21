Bangladeş’te 5,5 büyüklüğündeki deprem: 3 ölü
Bangladeş’in Narsingdi bölgesinde 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Başkent Dakka’da 3 kişi hayatını kaybetti.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Narsingdi'nin yaklaşık 14 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.
10 KİLOMETRE DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ
Açıklamada 5,5 büyüklüğündeki depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi.
Bangladeş Meteoroloji Departmanı, Dakka'ya yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki depremin büyüklüğünü 5,7 olarak açıkladı.
Bangladeş merkezli Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre yetkililer, Dakka'da binanın korkuluğunun çökmesi sonucu altında kalan 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Depremin çok sayıda bölgede hissedildiği belirtildi.