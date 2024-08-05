Bangladeş’te yeni dönem

Bangladeş'te yaklaşık üç haftadır süren hükümet karşıtı protestolar sonunda Başbakan Şeyh Hasina istifa etmek zorunda kaldı. Hasina'nın başkent Dakka'yı helikopterle terk ettiği ve Hindistan'a gittiği bildiriliyor. 90'ı Pazar günü olmak üzere gösterilerde ölenlerin sayısı 300'ü aşmıştı. Bangladeş'te hükümet karşıtı göstericilerin Başbakan Şeyh Hasina'nın resmi konutunu bastığı bildirildi. Genelkurmay Başkanı Waker-uz-Zaman ulusa sesleniş konuşmasında ülkeyi geçici bir hükümetin yöneteceğini duyurdu.Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin ile görüşeceğini duyuran Waker-uz-Zaman Pazartesi gün sonuna kadar bir "çözüm" bulunmasını umduğunu ekledi. Hükümete kimin başkanlık edeceği henüz belli değil. Waker-Uz-Zaman, gösterilerin ve şiddet olaylarının durulması halinde "sıkıyönetime gerek kalmayacağını" belirtti. Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.