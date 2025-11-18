Bangladeş’te eski başbakan Hasina idam cezasına çarptırıldı

Bangladeş'te, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid idam cezasına çarptırıldı. Bangladeş Uluslararası Suçlar Mahkemesi, 2024'teki protestolarda meydana gelen ve 1400 kişinin öldüğü gösterilerdeki can kayıplarından sorumlu olduğu gerekçesiyle Hasina hakkında idam cezası istemiyle açılan davada kararını açıkladı. 3 yargıçtan oluşan jüri, gıyabında yargılnan Hasina'nın, insanlığa karşı suç işlediği hükmüne vardı. Mahkeme, Hasina ve eski İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal'ı idam cezasına çarptırdı. Sığındığı Hindistan'da bulunan Hasina ve Kamal hakkında tekrar Interpol aracılığıyla tutuklama emri çıkarılması için de harekete geçildi.