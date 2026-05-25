Bangladeş’te feci kaza: Demir çubukların altında ezildiler!

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş'in başkenti Dakka'dan ülkenin kuzeyine doğru seyreden kamyon Tangail bölgesinde devrildi.

Ağır demir çubuklar ile aracın bazı parçaları, gündelik işçi olan ve kamyona otostop çekerek binenlerin üzerine savruldu.

Kazada 15 kişi hayatını kaybetti, yaralanan çok sayıda kişi hastanelere kaldırıldı.

