Bangladeş’te genel seçimleri BNP kazandı

Bangladeş'te Başbakan Şeyh Hasina'nın istifa ederek kaçmasına neden olan Temmuz 2024'teki öğrenci ayaklanmasının ardından gerçekleştirilen ilk genel seçimlerin galibi belli oldu. Bangladeş basınının duyurduğu resmi olmayan ilk sonuçlara göre; BNP yerel saatle 04:00 itibariyle Ulusal Meclis'te en az 185 sandalye elde ederek, salt çoğunluk için gereken sınırı aştı. BNP Daimi Komite Üyesi Amir Khasru Mahmud Chowdhury, salt çoğunluğun yanında, ezici zafere de kesin gözüyle bakıldığını belirterek, "Sandalyelerin üçte ikisini kazanmak ezici bir zafer demektir, bence 200 sandalye sınırını aşacağız" açıklamasında bulundu.

BANGLADEŞ'TE HALK SANDIK BAŞINA GİTMİŞTİ

Bangladeş'te halk, Başbakan Şeyh Hasina'nın istifa ederek kaçmasına neden olan Temmuz 2024'teki öğrenci ayaklanmasının ardından ilk kez genel seçimler kapsamında sandık başına gitmişti. 170 milyon nüfuslu ülkedeki 127 milyonu aşkın kayıtlı seçmen, 299 parlamento sandalyesinin sahibi olmak için yarışan bin 981 aday arasından tercihlerini yapmak için oy kullanmıştı. Yurt dışında yaşayan Bangladeş vatandaşları da ilk kez posta yoluyla oy kullanma sistemi aracılığıyla seçimlere katılmıştı. Bangladeş Seçim Komisyonu, yaklaşık 5 milyon kişinin ilk kez oy kullanacağını duyurmuştu.

BNP LİDERİ RAHMAN ÖNE ÇIKAN İSİM OLMUŞTU

Seçimde Hasina liderliğindeki Avami Birliği ile Aralık ayında hayatını kaybeden eski Başbakan Haleda Ziya'nın oğlu Tarık Rahman'ın liderliğini yaptığı BNP öne çıkan partiler olmuştu. Avami Birliği'nin geçici hükümet tarafından geçtiğimiz yıl 12 Mayıs'ta "Terörle Mücadele Yasası" kapsamında yasaklanmasının ardından, BNP öne çıkan parti haline gelmişti. Rahman'ı başlıca aday olarak konumlandıran BNP'ye karşı ise ulusal siyasette etkisini artırmayı hedefleyen İslamcı Cemaat-i İslami'nin öncülüğündeki geniş bir 11 partili koalisyon yarışmıştı.

PROTESTOLAR İSTİFA GETİRMİŞTİ

Bangladeş'te 16 Temmuz 2024'te, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamu sektöründe kontenjan ayrılmasına yönelik protestolar patlak vermişti. Öğrenci liderleri hükümete karşı sivil itaatsizlik eylemleri başlatırken, Başbakan Şeyh Hasina'nın istifasını talep eden binlerce kişi sokaklara dökülmüştü. 5 Ağustos Pazartesi günü ülke genelindeki hükümet karşıtı protestolar sırasında polis ile göstericiler arasında çatışmalar yaşanmıştı. Şiddet olaylarına daha fazla sessiz kalamayan Başbakan Şeyh Hasina istifa ederek Hindistan'a kaçmıştı.

Bangladeş Genelkurmay Başkanı Waker-uz-Zaman, Hasina'nın kaçışının ardından yaptığı açıklamada geçici bir hükümet kurulacağını duyurarak Hasina'nın istifasını doğrulamıştı. Parlamentonun feshedilerek kurulan geçici hükümete Nobel Barış Ödülü sahibi Muhammed Yunus'un başkanlık edeceği açıklanmıştı. Bangladeş Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz yıl düzenlenen öğrenci protestoları sırasında polis ve güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 621'den fazla kişinin öldüğünü belirtmiş, Birleşmiş Milletler ise bu sayının yaklaşık bin 400 olduğunu duyurmuştu.