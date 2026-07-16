Bangladeş’te kızamık alarmı büyüyor: Çocuk ölümleri 779’a yükseldi
Bangladeş’te son 24 saatte kızamık belirtileri gösteren 8 çocuk daha hayatını kaybetti. Hastalık nedeniyle can kaybı 779’a yükselirken, toplam şüpheli vaka sayısı ise 115 bini aştı.
Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamada, kızamık belirtileri gösteren 8 çocuğun son 24 saatte hayatını kaybettiği bildirildi.
Bununla birlikte şüpheli kızamık kaynaklı can kaybı 684'e yükselirken laboratuvar tarafından doğrulanan kızamık ölümleri ise 95 olarak kayıtlara geçti. Böylelikle kızamık nedeniyle hayatını kaybeden çocukların sayısı 779'a yükselmiş oldu.
Ayrıca, son 24 saatte 974 yeni şüpheli kızamık vakası bildirildi, ülke genelindeki toplam şüpheli vaka sayısı 115 bin 138'e çıktı.
ACİL AŞILAMA KAMPANYASI BAŞLATILDI
Bangladeş'te hükümet, 7 Nisan'da kızamık şüphesiyle çok sayıda çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından acil aşılama kampanyası başlatılmasına karar vermişti.
Pnömoni ve ensefalopatiye yol açabilen kızamık, dünya genelinde aşıyla önlenebilir ölümlerin başlıca nedenlerinden biri.