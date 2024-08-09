Bangladeş’te kurulan geçici hükümete AB’den açıklama geldi

Avrupa Birliği (AB), Bangladeş'te Nobel ödüllü Muhammed Yunus başkanlığında geçici hükümetin kurulmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Bangladeş'te geçici hükümetin kurulmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

AB'nin Nobel ödüllü Muhammed Yunus başkanlığında geçici hükümet kurulmasını memnuniyetle karşıladığı belirtilen açıklamada, bu adımın "ülkenin demokrasi yolunda ilerlemesi ve Bangladeş halkı ile gençlerin isteklerinin yerine getirilmesi adına önemli bir an" olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bangladeş, artık bir geçiş dönemine girmektedir ve geçici hükümet, demokratik seçimlere zemin hazırlamak ve meydana gelen ölümler ve şiddet olayları karşısında hesap verebilirliği sağlamak gibi önemli bir görev üstlenecektir." ifadesi kullanıldı. AB'nin geçiş sürecini desteklediğine işaret edilen açıklamada, yeni yönetimle işbirliği yapılmasının istendiği belirtildi.

NELER OLMUŞTU?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı. Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Siyasi parti temsilcileriyle görüşen Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Hasina'nın istifa ettiğini ve geçici hükümetin kurulacağını duyurmuştu.