Bangladeş’te muson kabusu: Sel felaketinde 44 kişi can verdi
Bangladeş’te muson yağmurlarının yol açtığı sel ve heyelanlarda 44 kişi yaşamını yitirirken, afetten 1 milyondan fazla kişi etkilendi. Ülke genelinde 1000’i aşkın geçici barınma merkezi kuruldu.
Yerel Prothom Alo gazetesinin haberine göre, Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardım Bakanlığından yapılan açıklamada, Khagrachhari, Rangamati, Bandarban, Cox's Bazar, Chattogram, Moulvibazar ve Habiganj olmak üzere 7 bölgedeki çok sayıda yerleşim yerinin sular altında kaldığı belirtildi.
Açıklamada, muson yağmurlarının yol açtığı sel ve heyelanlarda 44 kişinin yaşamını yitirdiği, 39 kişinin yaralandığı ifade edildi.
1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ AFETTEN ETKİLENDİ
Afetten toplam 1 milyon 22 bin 963 kişinin olumsuz etkilendiği aktarılan açıklamada, ülke genelinde 1000'den fazla geçici barınma merkezi açıldığı bilgisi paylaşıldı.
Yetkililer, havzalardaki su seviyelerinin yükselmesine karşı yeni taşkınlar yaşanabileceği uyarısında bulundu.