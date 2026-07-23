Bangladeş’te şiddetli yağışlar köprüyü yıktı: 4 kişi nehre savruldu
Şiddetli yağışların etkili olduğu Bangladeş’te nehir üzerindeki Bailey Köprüsü çöktü. O sırada köprüden geçen biri çocuk 4 kişi nehre düşerken, yüzerek kıyıya ulaşmayı başardı.
Bangladeş'in kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışlar günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Sherpur bölgesindeki Chellakhali Nehri'nde su seviyesinin yükselmesinin ardından nehir üzerindeki Bailey Köprüsü çöktü.
Olay sırasında köprüden geçmeye çalışan biri çocuk 4 kişi nehre düştü.
Akıntıya kapılan kişiler yüzerek kıyıya ulaşmayı başarırken, olayda herhangi bir can kaybı bildirilmedi.
Haber Girişi