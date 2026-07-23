Bangladeş’te şiddetli yağışlar köprüyü yıktı: 4 kişi nehre savruldu

Şiddetli yağışların etkili olduğu Bangladeş’te nehir üzerindeki Bailey Köprüsü çöktü. O sırada köprüden geçen biri çocuk 4 kişi nehre düşerken, yüzerek kıyıya ulaşmayı başardı.

Bangladeş’te şiddetli yağışlar köprüyü yıktı: 4 kişi nehre savruldu
İHA

Bangladeş'in kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışlar günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Sherpur bölgesindeki Chellakhali Nehri'nde su seviyesinin yükselmesinin ardından nehir üzerindeki Bailey Köprüsü çöktü.

Olay sırasında köprüden geçmeye çalışan biri çocuk 4 kişi nehre düştü.

Akıntıya kapılan kişiler yüzerek kıyıya ulaşmayı başarırken, olayda herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#BANGLADEŞ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!