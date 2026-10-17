Bangladeş'te tatil mekanında yangın çıktı: 10 ölü

Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki bir tatil mekanında çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi.

Bangladeş’te tatil mekanında yangın çıktı: 10 ölü
AA
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Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Cox's Bazar bölgesindeki Inani sahil şeridi yakınlarındaki bir tatil mekanında yangın çıktı.

YAKLAŞIK 30 KİŞİ KONAKLIYORDU

Yaklaşık 30 kişinin konakladığı mekanda çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 10 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yetkililer, kontrol altına alınan yangının elektriğin kısa devre yapması sonucunda çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#BANGLADEŞ #YANGIN

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