Bank of America Başkan Yardımcısı bıçaklı saldırıda öldürüldü

Times Meydanı'nda dün öğle saatlerinde meydana gelen bıçaklı saldırıda 32 yaşındaki Bank of America İş Seçimi ve Çıkar Çatışmaları Birimi Başkan Yardımcısı Erin Piacenti hayatını kaybetti, 68 yaşındaki bir kişi de yaralandı. Saldırgan ise polis müdahalesi sonucunda etkisiz hale getirildi. Yaralının durumunun stabil olduğu bildirildi.

New York Polis Teşkilatı Komiseri (NYPD) Emniyet Müdürü Jessica Tisch, olaya ilişkin basın açıklamasında saldırının herhangi bir provokasyon olmadan gerçekleştirildiğini ve iki saldırının yaklaşık 20 saniye arayla meydana geldiğini söyledi. Açıklamaya göre saldırgan, ilk önce metro durağından yeni çıkan ve eşiyle birlikte karşıdan karşıya geçmek için bekleyen 68 yaşındaki bir erkeğe yaklaştı. Bir görgü tanığının polise verdiği ifadeye göre şüpheli, kırmızı bir alışveriş poşetinden iki bıçak çıkardıktan sonra erkeğe saldırdı. Saldırıda yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, şüpheli daha sonra cadde boyunca ilerleyerek Piacenti'ye saldırdı. Saldırıda yaralanan Piacenti, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.