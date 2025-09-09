Banksy’nin yeni resmine karartma

Ünlü ve gizimli sokak sanatçısı Banksy, İngiltere Yüksek Mahkemesi'nin duvarına çizdiği resimle yeniden ortaya çıktı. Banksy'nin yeni duvar resminde bir hakim, yerde yatan ve elinde boş pankart tutan bir eylemciye hakim tokmağıyla vurur halde resmedildi. Banksy'nin resminin fark edilmesinin ardından mahkeme güvenliği, resmin önünü metal plakalarla kapattı. Duvar resmi, Banksy'nin Filistin destekçisi Palestine Action grubunun yasaklanmasını protesto eden 890 kişinin gözaltına alınmasına verdiği tepki olarak yorumlandı.