Baraj patlatıldı bölge su altında kaldı

Ukrayna, Rusya'yı, güneydeki Herson bölgesinde Zaporijya Nükleer Santrali'ni besleyen Dinyeper Nehri üzerindeki Kahovka Barajı'nı yıkmakla suçladı. Ukrayna, sel baskını ve nükleer tehdit nedeniyle bölgede tahliye çağrısı yaptı. Kremlin ise olayı Ukrayna'nın "kasıtlı sabotajı" olarak değerlendirdi. Bölge Batı'nın tanımadığı referandumla Ukrayna'dan ayrılıp Rusya'nın parçası haline gelen Herson'da bulunuyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg "Bu, Rusya'nın gaddarlığını sergileyen zalimce bir eylemdir" dedi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya'yı sorumlu tutarak bunun 'savaş suçu' olduğunu bildirdi.