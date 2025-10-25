Barbar ordusu ateşkese rağmen hedef aldı: Gazze’de sivil bir araca düzenlenen saldırıda 4 kişi yaralandı!
Hamas ve İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen elindeki masumların kanı kurumamış barbar ordusu, kan akıtmaya devam ediyor. Son olarak alınan bilgilere göre, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir sivil aracı hedef aldığı belirtildi. Öte yandan saldırıda 4 kişi yaralandı.
Gazze'deki Avde Hastanesinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir sivil aracı hedef aldığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu saldırıda yaralanan 4 kişinin hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.
Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'de ateşkes anlaşmasına rağmen sarı hattın İsrail kontrolünde olmayan tarafında kalan Nusayrat bölgesine saldırı düzenlendiği itiraf edildi. Saldırıda İslami Cihat Hareketi mensubu bir kişinin hedef alındığı kaydedilen açıklamada, bu kişinin İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu iddia edildi. Açıklamada, İsrail ordusunun sözde tehlikelere karşı saldırı düzenlemeyi sürdüreceği tehdidinde bulunuldu.
DAHA ÖNCE DE BİR BİNAYI HEDEF ALMIŞTI
Gazze Şeridi'nde, İsrail'in daha önce hedef aldığı binanın çökmesi sonucu 1 kız çocuğunun hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Gazze kentindeki Sabra Mahallesi'nde İsrail saldırılarında zarar görmüş binanın çöktüğü belirtilmişti. Açıklamada, enkazdan 9 yaşındaki bir kız çocuğunun cansız bedeni ile 3 yaralının çıkarıldığı ifade edilmişti.