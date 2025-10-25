Barbar ordusu ateşkese rağmen hedef aldı: Gazze’de sivil bir araca düzenlenen saldırıda 4 kişi yaralandı!

Gazze'deki Avde Hastanesinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi 'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir sivil aracı hedef aldığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu saldırıda yaralanan 4 kişinin hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'de ateşkes anlaşmasına rağmen sarı hattın İsrail kontrolünde olmayan tarafında kalan Nusayrat bölgesine saldırı düzenlendiği itiraf edildi. Saldırıda İslami Cihat Hareketi mensubu bir kişinin hedef alındığı kaydedilen açıklamada, bu kişinin İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu iddia edildi. Açıklamada, İsrail ordusunun sözde tehlikelere karşı saldırı düzenlemeyi sürdüreceği tehdidinde bulunuldu.