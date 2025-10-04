Terör devleti İsrail katliamlarına devam ediyor: 17 kişi daha hayatını kaybetti!

TRUMP'IN ÇAĞRISINA RAĞMEN SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Filistinli sağlık kaynakları ve görgü tanıklarına göre İsrail ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'ye yönelik saldırıları derhal durdurun" çağrısına rağmen gece saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini hedef almaya ediyor.