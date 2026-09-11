Barbarlığa devam

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki vahşi soykırım ve etnik temizlik saldırıları sınır dinlemiyor. 12 Batılı ülkenin ambargo kararlarına, dünyadan gelen tepkilere ve ateşkese rağmen saldırılarını sürdüren İsrail'in dün sabah Gazze'de Beyt Lahiya'da bir evi bombalaması sonucu aralarında 2 çocuğun da bulunduğu Ahmed ailesinden 4 kişi hayatını kaybetti. Enkaz altında kalan insanların bulunduğu bildirildi.

KANA DOYMUYOR

Gazze'de 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın son açıklamasına göre, İsrail'in bu tarihten beri Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 1358 Filistinli yaşamını yitirdi, 4 bin 541 kişi yaralandı. İsrail'in Gazze'ye Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda da 73 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 174 binden fazla kişi yaralandı.



ADİDAS ÖZRÜ 'BOŞ LAF'

Filistinliler için Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) hareketinin kurucularından Omar Barghouti, Alman spor ürünleri üreticisi Adidas'ın 2021'de Gazze'ye saldırılara katılan ve İsrail ordusunda görev yaparken bacağını kaybeden askeri reklam yüzü yapmasının ardından bölgesel hesabından özür dilediği paylaşımı "boş laf" olarak nitelendirdi.



ALMANYA İÇİN UTANÇ VERİCİ

Almanya'da Sol Parti Federal Meclis Grubu'nun Uluslararası İlişkiler Sözcüsü Lea Reisner, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklayan ülkeler arasında Almanya'nın yer almamasını "utanç verici" olarak nitelendirdi.

YAHUDİ TERÖRÜNE TAZE KAN

İSRAİL'DE hükümete bağlı komite, 12 Batılı ülkenin İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşimlerinden gelen mallara ticari kısıtlama getirme kararına meydan okurcasına bölgede 747 yeni konut birimi inşasını planlıyor. Filistin hükümeti ise İsrail'in, Batı Şeria'daki Yahudi işgalciler için inşa edeceği konut sayısının açıklanandan fazla olduğunu, proje kapsamında 1670 yeni konutun inşa edilmesinin planlandığını açıkladı.



SOYKIRIMCILARA YER YOK!

İSRAİL'İN Slovenya'da büyükelçilik açmasına halk isyan etti. Başkent Lübliyana'daki elçilik önünde toplanan göstericiler İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'a "Soykıırmcılara yer yok, sizin yeriniz burası değil hapishane" yazılı pankartlarla tepki gösterdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör