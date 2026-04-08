Barbarlığa karşı insani duruş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 14 milyon İranlının ABD-İsrail'e karşı ülkesini savunmak için 'Can Feda' kampanyasına kayıt yaptırdığını belirterek kendisinin de canını feda etmeye hazır olduğunu söyledi.

İran Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Alireza Rahimi de ülkesindeki elektrik santralleri çevresinde insan zinciri oluşturulması çağrısında bulundu. Rahimi, ülke genelinde eşzamanlı düzenlenecek elektrik santralleri çevresinde insan zinciri oluşturma etkinliğine çeşitli gençlik oluşumları,

üniversiteli gençler, sanatçılar ve sporcuların katılacağını belirtti. İranlı müzisyen Ali Kemseri dün enstrümanıyla Tahran'ın kuzeyindeki Demavand Enerji Santrali'nde nöbet tutmaya başladı.