Barbarlığın küçük tanığı yanışını izledi

İsrail dünyanın gözü önünde Ortaçağ'ı aratmayan vahşetlere devam ediyor. Bu insanlık dışı barbarlığın son kurbanı minik Meryem oldu. Henüz 3 yaşında olan Filistinli Meryem'in evi, İsrail'in bombalarının hedefi oldu. Gazze Şeridi'nin Rimal bölgesindeki ev bombaların ardından alev aldı. 33 yaşındaki Reem Asaad Awad isimli Filistinli kadın ile kızı Meryem alevlerin arasında kaldı.

Çaresiz kadın kızının gözleri önünde diri diri yanarak yaşamını yitirdi. Çevredekilerin yetişmesiyle Meryem son anda kurtarıldı. Aynı saatlerde ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile yan yana durdukları ve İran'a yaptıkları ortak saldırılarla övündüklerini gösteren yapay zekâ ile yapılmış kahkahalar attıkları bir seçim videosu paylaştı.

CAMİLERİ ATEŞE VERİYORLAR

Gazze'de ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında 1505 Filistinli hayatını kaybetti. Son 24 saatte İsrail saldırıları nedeniyle 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiği Gazze'de, Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısı 74 bin 396'ya çıktı. İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde evleri ve çadırları ateşe verirken Yahudi yerleşimci teröristler de Batı Şeria'da Filistinlilere ait evleri ve camileri ateşe veriyor. Bu yıl başından itibaren Yahudi yerleşimci teröristlerin Batı Şeria'da en az 30 camiyi kundakladığı biliniyor. Öte yandan İsrail'in, ateşkese rağmen soykırıma devam ettiği Gazze'de ABD Başkanı Donald Trump öncülüğünde kurulan Barış Kurulu tarafından inşa edilecek ve 150 uluslararası askere ev sahipliği yapacak "kritik üssün" inşasına izin vermediği bildirildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör