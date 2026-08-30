Barbarlıkta sınır tanımıyorlar

Soykırımcı İsrail ordusu ve siyonist İsrail'in desteklediği Yahudi teröristler Filistin topraklarındaki barbarlığını her geçen gün artırıyor. Filistin yönetimine bağlı Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu tarafından hazırlanan rapora göre, işgal altındaki Batı Şeria'da 2023'ten bu yana Filistinlilerin mülklerinde çıkan yangınların yüzde 89'unun arkasında Filistinlilerin topraklarını gasp eden İsrailliler var. Ocak 2023 ile 10 Temmuz 2026 tarihleri arasında Filistinlilerin evleri, araçları ve tesisleri 900 defa kundaklandı. Mülklerin yanmasıyla sonuçlanan bu saldırıların 799'u İsrailliler, 101'i ise İsrail ordusu tarafından gerçekleştirildi. Bu süre zarfında, 121 Filistinli topluluk (3 binden fazlası çocuk olmak üzere 6 bin 200 kişi) zorla yerinden edildi. Öte yandan gaspçı İsrailliler dün de birçok bölgeye saldırı düzenledi. Ramallah kentinde düzenledikleri saldırılarda 2'si yaşlı kadın olmak üzere 3 Filistinli yaralandı.

İLAÇ DEPOSUNU VURDULAR

İsrail ordusunun, dün Gazze'de düzenlediği saldırılarda bir Filistinli çiftçi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı. İsrail ordusunun bir insansız hava aracıyla (İHA), Aksa Şehitleri Hastanesi'nin ilaç deposunu hedef alması sonucu 3 Filistinli yaralandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör